امام جمعه آبادان در دیدار با خانواده علیزضا خواجه، اهداکننده عضو، اقدام انسان‌دوستانه آنان را الگویی ارزشمند برای جامعه دانست.

قدردانی امام‌جمعه آبادان از خانواده، علیرضا خواجه، اهدا کننده عضو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام غبیشاوی، با حضور در منزل خانواده آقای خواجه، با عرض تسلیت درگذشت فرزند گرانقدرشان، از اقدام خداپسندانه این خانواده در اهدای اعضای آن مرحوم تجلیل کرد.

وی در این دیدار با اشاره به اهمیت تصمیم خانواده‌های اهداکننده عضو اظهار داشت: این‌گونه خانواده‌ها با وجود شرایط سخت عاطفی، تصمیمی بزرگ و الهی می‌گیرند که موجب نجات جان چندین انسان و تداوم حیات آنان می‌شود و شایسته قدردانی و الگوسازی در جامعه هستند.

امام جمعه آبادان، اهدای عضو را نشانه‌ای از ایمان، بزرگی روح و درک عمیق از آموزه‌های دینی دانست و افزود: مطابق فرمایش خداوند متعال، هر کس جان انسانی را نجات دهد، گویی جان همه انسان‌ها را نجات داده است.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با قدردانی از صبر و بردباری این خانواده، از درگاه خداوند متعال برای آنان اجر عظیم، صبر جمیل و آرامش مسئلت کرد و بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای عضو در جامعه تأکید کرد.

آقای محمد خواجه از کارکنان بازنشسته صدا و سیماست که با اعلام مرگ مغزی فرزندشان، موافقت کردند اعضای آن مرحوم را به بیماران نیازمند اهدا کنند.