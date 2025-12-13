

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گفت: در هشت ماه گذشته ۸۳ فقره با مساحت ۱۲۴ هکتار از اراضی ملی در خراسان جنوبی خلع ید و رفع تصرف شد.

سرهنگ موسوی نژاد افزود: امسال ۲۰ هکتار از اراضی ملی خلع ید و ۱۰۴ هکتار از اراضی ملی با دستور مستقیم دادستان رفع تصرف شدند.

به گفته وی همچنین در هشت ماه گذشته ۱۰۷ فقره پرونده تخریب و تصرف با مساحت ۴۱۳ هکتار در استان تشکیل شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان افزود: در نیمه پارسال ۶۹ فقره تخریب و تصرف با مساحت ۱۲۳ هکتار ثبت شده است. سرهنگ موسوی نژاد افزود:

به گفته وی در نیمه نخست پارسال ۷۸ فقره رفع تصرف به مساحت ۱۲۵ هکتار و ۱۵ فقره خلع ید به مساحت ۵۳ هکتار در استان ثبت شده است.

سرهنگ موسوی نژاد از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و قاچاق فرآورده‌های جنگلی مراتب را به شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان به طور شبانه‌روزی گزارش دهند.