

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز در حال پیگیری است.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند که با حذف جودی در بخش پسران و برنزی شدن دومهری در بخش دختران حالا دو پاراتکواندوکار دیگر ایران در جدول حضور دارند.

امیرمحمد حقیقت شناس بعد از پیروزی در دور اول مقابل ماروگان از هند، در مرحله نیمه نهایی مقابل «توشپولوتوف» از ازبکستان به میدان رفت.

این پاراتکواندوکار وزن ۷۰- کیلوگرم ایران با شکست حریف ازبکستانی در دو راند متوالی به فینال راه پیدا کرد.