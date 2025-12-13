مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بازگشت معافیت بندر چابهار گفت: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بندر بدون وقفه ادامه دارد و تاکنون ۱۲۰ میلیون دلار توسط طرف هندی سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست با خبرنگاران از بازگشت معافیت بندر چابهار خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بندر بدون وقفه ادامه دارد و تاکنون ۱۲۰ میلیون دلار توسط طرف هندی سرمایه‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی و تجهیزاتی در حال اجراست و بندر چابهار امروز به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است، افزود: علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی نیز در حال مشارکت هستند و بندر چابهار طی یک سال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد در تخلیه و بارگیری کالا داشته است.

رسولی در ادامه بیان کرد: منطقه لجستیکی پس‌کرانه نیز به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه فراهم می‌شود.

راه‌اندازی نهضت بازسازی تجهیزات دریایی

رسولی با اشاره به ارتقای سه بندر امام خمینی(ره)، شهید رجایی و امیرآباد به نسل سوم گفت: نمی‌توان بندر مدرن داشت اما کارکنان همچنان با رویکرد نسل اول فعالیت کنند. در همین راستا مذاکراتی با وزارت علوم و همچنین در سطح بین‌المللی آغاز کرده‌ایم تا هم‌افزایی دانش بومی و جهانی در حوزه سرمایه انسانی محقق شود.

وی از راه‌اندازی نهضت بازسازی تجهیزات دریایی خبر داد و افزود: دو تجهیز جدید وارد چرخه شده و ظرفیت بارگیری را افزایش داده است. همزمان خرید تجهیزات جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ۹ بند ابلاغی در حوزه اقتصاد دریا گفت: اقتصاد دریا منبع رفاه نسل‌های آینده و رفع نیازهای کشور و موضوعی وسیع است که تنها بخشی از آن بر عهده سازمان بنادر قرار دارد؛ سایر دستگاه‌ها نیز باید دست به دست هم دهند تا تمدنی در طول ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل کشور شکل گیرد.

تشکیل کنسرسیوم مشترک دریای خزر ایران و روسیه

رسولی با اشاره به مذاکرات ایران و روسیه در کمیسیون مشترک دریای خزر گفت: ایده تشکیل کنسرسیوم مشترک مطرح و مقرر شد ظرف دو ماه آینده این کنسرسیوم شکل گیرد.

وی افزود: همچنین مذاکراتی با قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس و عمان انجام شده است.

رسولی یادآور شد: خط کشتیرانی چابهار – مسقط نیز راه‌اندازی شده و به‌زودی افتتاح رسمی خواهد شد.

وی تأکید کرد: دریای خزر و دریاهای جنوب را نباید جدا از هم دید. به طوریکه اگر مسیرهای ریلی و جاده‌ای را همزمان توسعه دهیم، فرصت جغرافیایی کشور می‌تواند منشأ اثرات بزرگ باشد.

رسولی از بازنگری مدل‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های بلند مدت خبر داد و گفت: پروژه‌های زمین‌مانده در جلسات هیأت عامل با حضور سرمایه‌گذاران بررسی می‌شود تا روند سرمایه‌گذاری شتاب گیرد.

حضور فعال در مجامع بین‌المللی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی IMO در لندن گفت: در آن نشست تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران شریک متعهد و پایبند به تعاملات بین‌المللی برای توسعه ظرفیت‌های دریایی است.

وی افزود: همچنین عنوان شد که محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه دریانوردی مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی است و بر امنیت دریانوردان و اقتصاد دریا اثر منفی دارد.

رسولی بیان کرد: در حاشیه این اجلاس در نشست‌های دوجانبه با قطر، عمان، هند، ترکیه و اندونزی نیز بر توسعه همکاری‌های دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی تأکید شد.

ورود بزرگ‌ترین لایروب خزر به ایران

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه بیان کرد: بزرگ‌ترین لایروب خزر وارد کشور شده و در حال فعالیت است ما طبق برنامه در نظر داریم ۵ کشور حوزه دریای خزر با هم افزایی اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و با وحدت رویه کار را جلو ببریم.

رسولی در پایان یادآور شد: بندر آستارا امسال بعد از یک وقفه طولانی بازگشایی شد و از فروردین کار لایروبی را آغاز کردیم و در تیرماه اولین کشتی پهلو گرفت. همچنین در جنوب لایروبی کانال بندر بوشهر و بنادر کوچک استان و لایروبی دهانه اروند و خارج سازی مغروقه ها در دست انجام قرار دارد.