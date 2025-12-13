پخش زنده
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: بانوانی که در دوره کارآموزی ازدواج کرده و یا فرزند آوری داشته باشند تسهیلاتی در اختیار آنان از جمله کاهش دوره کارآموزی را قرار دهیم تربیت فرزند بخشی از دوره کارآموزی محسوب شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در چهارمین گردهمایی پاسداشت مقام زن با اشاره به حضور مؤثر بانوان در این مرکز، از برنامهریزی برای ایجاد "معاونت زنان" و اجرای طرحهای تشویقی در حوزه فرزندآوری برای بانوان کارآموز خبر داد.
وی با اشاره به اینکه هماکنون در حوزه وکالت وضع حضور بانوان و آقایان با هم برابر است، افزود: در جمعیت ۱۳۰ هزار نفری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اکنون یکچهارم را خانمهای وکیل و کارشناس خانواده تشکیل میدهند که این یک ظرفیت بسیار خوب و تأثیرگذار است.
عبدلیانپور با اشاره به این ظرفیت قابل توجه گفت:به این نتیجه رسیدیم که در مجموعه ما جای یک معاونت زنان و معاونت بانوان خالی است. با این جذب حداکثری بانوان در مرکز، قطعاً این اقدام موثری خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، بر اهمیت حفظ بنیان خانواده تأکید کرد و از طراحی تمهیدات تشویقی برای بانوان کارآموز خبر داد و افزود: یک تمهیداتی اندیشیدهایم که بانوانی که در دوره کارآموزی ازدواج کرده و یا فرزند آوری داشته باشند تسهیلاتی در اختیار آنان از جمله کاهش دوره کارآموزی را قرار دهیم تربیت فرزند بخشی از دوره کارآموزی محسوب شود. پس به هر حال برای فرزندآوری به نظرم یک طرح بسیار خوبی است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، از نقش آفرینی بانوان مرکز در اموری همچون برآورد خسارات در جنگ تحمیلی اخیر و ارائه مشاوره به خانوادهها قدردانی کرد و این حضور را افتخاری برای مجموعه مرکز وکلا خواند.