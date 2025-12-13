پخش زنده
۱۲۰ نفر از دانش آموزان صومعهسرا و تولمات عازم مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسن بیگی جانشین فرمانده سپاه صومعهسرا با بیان اینکه ۱۲۰ دانش آموز صومعهسرا و بخش تولمات در قالب کاروان راهیان نور امروز با ۳ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند گفت: این دانش آموزان به مدت ۶ روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور شامل شلمچه، اروند کنار، هویزه، طلائیه، خرمشهر و یادمان شهدا بازدید میکنند و از نزدیک با وقایع دوران دفاع مقدس و مفاهیم ایثار و فداکاری و شجاعت آشنا میشوند.