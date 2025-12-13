در صدو نود و پنجمین پویش امید و افتخار انجام شد؛
افتتاح بیست و چهارمین مرکز شهربانو و ۹ کارگاه کوثر در تهران
شهردار تهران از یک مرکز شهربانو، یک مرکز شهردخت و ۹ کارگاه کوثر به صورت آنلاین رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
صدو نودو پنجمین پویش امید و افتخار شهرداری تهران با عنوان افتتاحیه پروژههای توسعه زیرساخت های توانمندسازی و تفریحی بانوان تهرانی امروز با حضور مهدی چمران، علیرضا زاکانی و برخی از مدیران شهری در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار شد.
در این مراسم شهربانوی منطقه ۱۶ به عنوان بیستوچهارمین شهربانوی شهر، هشتمین مجموعه «شهردخت» در منطقه ۱۰ و مرکز جامع خدمات خانوادهمحور در منطقه ۶ به بهرهبرداری رسید.
همچنین مراکز توانمندسازی کوثر ۲ و ۳ در منطقه ۷، سومین مرکز توانمندسازی کوثر با محوریت خیاطی در منطقه ۸ و مرکز توانمندسازی کوثر در حوزه تولید لوستر در منطقه ۲۰ افتتاح شد.چهارمین مرکز توانمندسازی کوثر در زمینه تولید مواد غذایی در منطقه ۳، سومین مجموعه کوثر منطقه ۹ در قالب فعالیتهای چرمدوزی و اشتغالزایی و مراکز توانمندسازی کوثر ۶ و ۸ در منطقه ۴ شامل یک مجتمع تولید نان و یک کافهکتاب در بوستان صدف نیز به بهرهبرداری رسید.
علاوه بر این، مرکز توانمندسازی مشاغل خانگی کوثر در منطقه ۲۲ از دیگر طرحهایی بود که همزمان با این مراسم افتتاح شد؛ مجموعههایی که با هدف توسعه اشتغال پایدار، حمایت از زنان سرپرست خانوار و ارتقای زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی بانوان شهر تهران راهاندازی شدهاند.