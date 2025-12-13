پخش زنده
خیر ناشناس یک میلیارد ریال برای ساخت بیمارستان بقیهالله کاشان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: یک شهروند نیکوکار، یک میلیارد ریال را به یاد همسر و پسر مرحوم خود برای پیشبرد این طرح درمانی اهدا کرد.
ناصر تحقیقی افزود:در ادامه جریان مردمی و خداپسندانه پویش «بقیهالله» و با هدف تسریع در روند احداث بیمارستان بقیهالله کاشان، یکی دیگر از شهروندان نیکوکار کاشانی هم ۷۰ میلیون ریال برای مشارکت در ساخت این مرکز درمانی اهدا کرد.
تحقیقی گفت:پویش بقیهالله به پشتوانه مشارکتهای مردمی و خیرین سلامت، امروز به یک حرکت اجتماعی گسترده برای تقویت زیرساختهای درمانی منطقه تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه حمایت مردم و خیرین نقشی تعیینکننده در تسریع اجرای این طرح بزرگ دارد، افزود: ساخت بیمارستان بقیهالله الاعظم یکی از طرحهای مهم حوزه سلامت در کاشان است و مشارکتهای شهروندان میتواند روند احداث، تجهیز و تکمیل این بیمارستان را سرعت بخشد.
رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأکید کرد: بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی بقیهالله الاعظم از طرحهای مهم درمانی در شمال استان اصفهان است و تکمیل آن میتواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای سلامت مردم منطقه باشد.