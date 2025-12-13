۲۰۰ نفر از دانش آموزان پسر شهرستان بهبهان به اردو‌های راهیان نور و پیشرفت اعزام شدند.

اعزام دانش آموزان بهبهانی به اردو‌های راهیان نور و پیشرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهبهان گفت: به منظور آشنایی دانش آموزان با رشادت‌های دوران دفاع مقدس وپیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور تعداد ۲۰۰ دانش آموز پسر بهبهان به اردوی راهیان نور وراهیان پیشرفت اعزام شدند.

سرهنگ روح الله قاسمی خشاب افزود: در این اردو دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بهبهان با حضور در یادمان‌های عملیاتی و پالایشگاه گاز بدیبلند خلیج فارس نیز دیدن و با عملیات‌های دوران هشت سال دفاع مقدس و پیشرفت‌های صنعتی کشورمان آشنا می‌شوند.