خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش تحریریه انرژیبه نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل گروه پتروپارس، پمپ‌های درون‌چاهی به همراه تجهیزات و متعلقات جانبی مورد نیاز، در حال ورود به میدان آزادگان جنوبی است و هم‌زمان، دکل حفاری سیار نیز پس از برگزاری مناقصه تأمین دکل و در چارچوب برنامه‌ریزی دقیق، در موقعیت عملیاتی مستقر می‌شود.

ورود هم‌زمان این تجهیزات کلیدی، بستر لازم برای اجرای عملیات رانش پمپ‌های درون‌چاهی را فراهم کرده و گامی مهم در احیای چاه‌هایی به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته با افت فشار مخزن مواجه بوده و نیازمند تقویت سامانه تولید هستند. اجرای این عملیات نقش مؤثری در افزایش برداشت از چاه‌های قدیمی و بازگرداندن ظرفیت تولیدی آنها خواهد داشت.

بر اساس اعلام گروه پتروپارس، با تکمیل استقرار پمپ‌های درون‌چاهی (ESP) و دکل حفاری سیار (Truck Mounted Rig)، عملیات رانش پمپ‌ها طی روز‌های آینده آغاز می‌شود. این اقدام با توجه به جایگاه میدان مشترک آزادگان جنوبی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین میادین نفتی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای پایداری تولید و افزایش ضریب برداشت از این میدان ایفا کند.

با توجه به اینکه افزایش تولید در میادین مشترک نفتی و گازی از اولویت‌های اصلی وزارت نفت به شمار می‌رود، سرعت‌عمل و هماهنگی انجام‌شده در گروه پتروپارس، نشان‌دهنده تمرکز این مجموعه بر اجرای سیاست‌های ملی و بهره‌برداری حداکثری از توان متخصصان داخلی است.