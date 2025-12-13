پخش زنده
امروز: -
هفته پانزدهم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا یورولیگ به پایان رسید.
در این رقابتها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیما به دور پلی آف صعود میکنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.
نتایج ادامه دیدارها به این شرح اعلام شد:
دبی امارات ۸۹ - ۸۸ بایرن مونیخ آلمان
موناکو فرانسه ۸۶ - ۹۲ فنرباغچه بکو ترکیه
پارتیزان موتسارت صربستان ۷۹ - ۷۶ ستاره سرخ بلگراد صربستان
بارسلونا اسپانیا ۹۸ - ۸۵ المپیاکوس یونان