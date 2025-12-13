در این رقابت‌ها ۲۰ تیم در دور گروهی حضور دارند که در پایان ۶ تیم مستقیما به دور پلی آف صعود می‌کنند و ۴ تیم بعدی باید در مرحله پلی این به مصاف هم بروند و در پایان دو تیم به پلی آف راه خواهند یافت.

نتایج ادامه دیدار‌ها به این شرح اعلام شد:

دبی امارات ۸۹ - ۸۸ بایرن مونیخ آلمان

موناکو فرانسه ۸۶ - ۹۲ فنرباغچه بکو ترکیه

پارتیزان موتسارت صربستان ۷۹ - ۷۶ ستاره سرخ بلگراد صربستان

بارسلونا اسپانیا ۹۸ - ۸۵ المپیاکوس یونان