نهمین نمایشگاه و کنفرانس حمل و نقل و لجستیک با میزبانی از فعالان، سرمایه گذارانو شرکتهای دانش بنیان، از فردا ۲۳ تا ۲۶ آذر در مصلی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از نمایشگاه با شعار بهرهوری و هوشمندسازی و با هدف ارتقای نقش بخش خصوصی برای تقویت راهگذرهای ترانزیتی منطقهای و تمرکز بر بهره وری، هوشمندسازی، فناوریهای نوین و پیوند صنعت با شرکتهای دانش بنیان، در مصلی امام خمینی برگزار میشود.
غلامرضا رضائیان رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه و کنفرانس حمل و نقل و لجستیک گفت: توسعه زنجیره یکپارچه حمل ونقل و لجستیک رویکرد اصلی این رویداد است.
وی افزود: در این دوره از نمایشگاه سه حوزه حمل ونقل جادهای، ریلی و دریایی به عنوان ستونهای اصلی جابه جایی کالا و مسافر و موتور محرک ترانزیت منطقهای کشور، در کانون توجه قرار گرفتهاند و بخش قابل توجهی از برنامه ها، پنلها و مشارکت شرکتها نیز بر همین محورها متمرکز است. سایر حوزهها نیز در قالب رویکرد تکمیلی و پیوندی با این سه بخش مورد توجه قرار دارند.
رضائیان با اشاره به اینکه تمرکز این نمایشگاه بر چالشهایی مانند نوسازی ناوگان فرسوده، کمبود زیرساختهای لجستیکی، کمبود سرمایه گذاری، موانع قانونی و نیاز به هوشمندسازی فرآیندهاست گفت: تلاش میشود با هم افزایی بخش دولتی و خصوصی، راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
رئیس ستاد برگزاری نهمین رویداد حمل و نقل و لجستیک افزود:در این نمایشگاه، حضور شرکتهای بزرگ، هلدینگ ها، سرمایه گذاران، اپراتورها و تشکلهای تخصصی به صورت هدفمند برنامه ریزی شده و فضاهای اختصاصی برای مذاکرات مستقیم (B۲B و B۲G)، تعریف طرحهای مشترک، جذب سرمایه گذاری و عقد تفاهم نامههای اجرایی فراهم شده است و هدف این بوده که نمایشگاه از یک رویداد صرفاً نمایشی به یک پلتفرم واقعی تصمیم سازی و اجرای طرحها تبدیل شود.
وی تصریح کرد: راه اندازی پاویون اختصاصی شرکتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین به صورت ویژه از دیگر مزایای این دوره از نمایشگاه است که در این بخش، علاوه بر حضور فعال شرکتهای دانش بنیان و فناور، از بیش از ۳۰ طرح و محصول نوآورانه در حوزههای حمل ونقل هوشمند، لجستیک دیجیتال، سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی، مدیریت ناوگان و بهینه سازی زنجیره تأمین رونمایی میشود.
رضائیان افزود: از دیگر بخشهای نوآورانه برگزاری پاویون هوش مصنوعی با برگزاری پنلهای تخصصی و ارایه محول در نمایشگاه است و برای نخستین بار رونمایی از دستیار هوش مصنوعی در صنعت حمل و نقل و لجستیک از برنامههای نوآورانه امسال است.
گفتنی است نهمین نمایشگاه و کنفرانس حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته از ۲۳ تا ۲۶ آذر هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ در شبستان اصلی مصلی بزرگ امام خمینی آماده بازدید علاقمندان است.