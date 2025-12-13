در طرح درختکاری با عنوان "زیر سایه مادر" که در راستای کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور اجرا می شود، قرار است به یاد مادران، در پارک ها، بوستان ها و عرصه های منابع طبیعی استان اردبیل نهال، غرس شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه ی زهرا (س)، طرح درختکاری با عنوان "زیر سایه مادر" همزمان با سراسر کشور در اردبیل هم آغاز شد.

