فراخوان سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران با محوریت درونمایه «مختصات فردی» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیزدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران به منظور محور بخشی به آثار دوسالانه، درونمایه «مختصات فردی» را برای این دوره در نظر گرفته است. در شرح بخشی از درونمایه در فراخوان آمده آست: مختصات فردی، تجلیِ آزادیِ هنرمند در بازتعریفِ خویشتن، انتخاب مسیر و رسیدن به جایگاهی است که با او معنا مییابد. مختصاتی که تأمل، تجربۀ زیسته، آشنایی با قواعد بازی، آزمون، گزینش و جهانبینی در آن نقطه با یکدیگر تلاقی میکنند و جایگاهِ یگانۀ منِ هنرمند را تعیّن میبخشند. این مختصات نهتنها نمایانگر شیوۀ کار یا سبک ظاهری آثار، بلکه شناسۀ هستیشناسی و معرفتشناسی هنرمند و نمود امتدادِ وجود اوست. بدینسان هر اثر هنری نه فقط شیئی در مکان، بلکه ردّی از زمان نیز هست.
سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران، با توجه به مؤلفههای زبانی سرامیک، آثاری را دنبال میکند که در مقام نقطۀ آغازین، قابلیت گشودن مسیرهایی نو، فردی و تداومپذیر را دارند و همزمان با محور قراردادن مختصات فردی، خوانشی را از آثار پی میگیرد که بازتاب استمرار، پیشینه و ثبت مسیرِ زیستۀ هنرمندان است.
محوربخشی به آثار سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران بواسطۀ تمرکز بر بیان شخصی هنرمند با استناد بر قابلیت استمرار، امتداد و روشمندی و نیز کوشش در جهت بازتاب ایدهها و حرکتهای نو و خلاقانۀ هنرمندان عرصۀ سرامیک که ضمن حفظ ماهیت سرامیک، منجر به هویتبخشی مضاعف و توسعه افقهای هنر سرامیک امروز ایران شوند، از اهداف دوسالانه سیزدهم برشمرده شده است.
در بخش جوایز فراخوان سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ذکر شده است که به سه نفر برگزیده این رویداد مبلغ صد میلیون تومان و به سه نفر تقدیری نیز مبلغ سی میلیون تومان جایزه نقدی اعطا میشود.
علاقهمندان به شرکت در سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران با رجوع به سایت دوسالانه به نشانی: www.۲salane.ir میتوانند با مطالعه دقیق شرایط و مقررات دوسالانه و همچنین گاهشمار دوسالانه برنامه زمانبندی خود را تنظیم کنند. ثبت نام در سایت از روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه آغاز میشود و تا پایان فروردین سال ۱۴۰۵ مهلت برای هنرمندان تعیین شده است.
سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران به دبیری کورش آریش در خرداد ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.