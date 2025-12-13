پخش زنده
امروز: -
مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با اشاره به مهگرفتگی و ریزش کوه در برخی راههای استان در صبح امروز، اعلام کرد: در زمان حاضر همه راههای استان باز است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، براساس گزارش مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر، صبح امروز محورهای «برازجان- گناوه»، «برازجان - بوشهر» و «برازجان - کنارتخته» با پدیده مه گرفتگی مواجه بود.
در این اطلاعیه با اشاره به کاهش دید افقی در شرایط مه گرفتگی یادآور شده: با توجه به بارشهای اخیر و ادامه این بارشها احتمال مه گرفتگی در روزهای آینده بالاست، بنابراین رانندگان ضمن مدیریت سرعت، رعایت فاصله طولی، توجه کامل به جلو، استفاده از چراغهای مهشکن و روشن نگهداشتن چراغها، نکات ایمنی رانندگی در شرایط مه گرفتگی را با دقت رعایت کنند.
همچنین این مرکز اعلام کرده: بامداد امروز (شنبه) محور «عسلویه-کنگان» به دلیل ریزش کوه مسدود شده بود که با حضور نیروهای راهداری بازگشایی شد.
طبق اعلام مرکز مدیریت راههای استان، همه راههای اصلی و فرعی استان باز و تردد در آن به صورت عادی در جریان است.
یادآور میشود: هموطنان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه شبانه روزی ۱۴۱ تماس گرفته یا به سایت www.141.ir مراجعه نمایند.