به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: از ساعت شب فردا (یکشنبه) تا صبح سه شنبه به دلیل افزایش پایداری هوا و سکون نسبی جو پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت به طوریکه در برخی از ساعات در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان می‌تواند موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها جوی شود.

مرادی افزود: بررسی‌های فعلی نشان می‌دهد از روز سه شنبه یک سامانه بارشی از نواحی جنوب غربی وارد کشور خواهد شد. این سامانه عمدتا نواحی جنوبی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد ولی با شدت کمتر از اواخر وقت سه شنبه تا پایان هفته استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و در برخی از ساعات موجب بارش باران و برف و وزش باد و کاهش محسوس دما خواهد شد.