سامانه‌های اقدامات حمایتی، اشتغال و کارآفرینی سازمان زندان‌ها با حضور معاون اول قوه قضاییه و مدیران دستگاه‌های اجرایی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این مراسم گفت: امروز ما باید قدم‌های بلندی در حوزه فناوری برداریم تا تحول در قوه قضائیه شکل بگیرد. همچنین کرامت انسانی از اولویت‌های قوه قضائیه است که توانمندسازی زندانیان در قالب تکریم زندانیان تعریف می‌شود.

همچنین در این مراسم محمدی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: بهترین کار در زندانها، ایجاد اشتغال برای زندانی است. تلاش سازمان زندان‌ها بر این است که زندانی‌ها را توانمند کند.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنها هدف مهم ماست تا آسیب‌ها به حداقل برسد. با همین رویکرد دو سامانه جامع با نام‌های سامانه "حمایتی" و سامانه "کارآفرینی" امروز رونمایی می‌شود تا اشتغال زندانیان و حمایت از آنها به شکل منسجمی انجام شود.

رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: امروز با رونمایی از این دو سامانه در حوزه اشتغال و نیز اقدامات حمایتی و به واسطه بهره مندی از تکنولوژی در حوزه‌ ای تی برای اقدامات تحولی در قوه قضاییه از این پس ارایه خدمات در سه حوزه نامبرده اشتغال و حمایت از خانواده زندانیان و آزادی زندانیان واجد شرایط در یک دایره با شمولیت وسیع‌تر و توسعه یافته‌تر و بصورت فنی و الکترونیک انجام می‌شود.