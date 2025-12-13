پخش زنده
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد با توجه به ذخایر موجود و ذخیره استراتژیک، تأمین نهادههای دامی تا عید نوروز بدون مشکل انجام خواهد شد و روند توزیع کالاهای اساسی نیز در حال تسهیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر قلی ابراهیمی ، با اشاره به در تأمین ارز برای واردات نهادههای دامی گفت: با پیگیری مجلس حدودا ۱.۷ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات انواع نهاده و بعضی از کالاهای اساسی تامین شد و بر این اساس دهها فروند کشتی در لنگرگاهها و بنادر کشور شروع به تخلیه و بارگیری انواع محصولات اساسی و نهادههای دامی کردهاند.
وی افزود: در چند روز گذشته حدود ۸۰۰ هزار تن ذرت، بیش از ۱۵۰ هزار تن کنجاله سویا، ۲۰ هزار تن جو و بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج شروع به تخلیه، بارگیری و حمل به سمت مقاصد خودشان کردند.
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت : برآوردها نشان میدهد که قیمت این کالاها در بازار شکسته شد و فرصت خوبی برای تولید انواع پروتئین سفید بهویژه گوشت مرغ، تخممرغ و شیر فراهم شده است. دامداریهای کوچک نیز از طریق اتحادیهها و تعاونیها جو دریافت خواهند کرد.
ابراهیمی افزود: امیدواریم با تمرکز در بحث تحویل و توزیع در شرکت پشتیبانی امور دام، مشکلات مربوط به زنجیره تولید رفع شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات اخیر با بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک، گفت: برآوردها نشان میدهد که با توجه به ذخیره موجود و ذخیره استراتژیک، تا عید نوروز مشکل خاصی از جهت تأمین نهادهها نخواهیم داشت.
ابراهیمی افزود: تسهیل در روند اجرای عملیات تأمین، تخلیه، بارگیری و توزیع دقیق و همچنین برطرف شدن مشکلات سامانه بازارگاه میتواند اطمینان لازم را برای تولیدکننده و تاثیر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سفره مردم فراهم کند.
وی گفت: به طورقطع مجلس با قدرت حوزه نظارت خود را ادامه خواهد داد و هر جا ترک فعل و کمکاری مشاهده کند، برخوردهای لازم را صورت خواهد داد. از این جهت، یکی از دستاوردهای تکلیف نظارتی مجلس بعد از ماهها پیگیری، در هفته گذشته عملیاتی شد و بر این اساس انشاءالله تولید ما مستمر ادامه پیدا خواهد کرد.