خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون ماجرای دست مزد ویلموتس، سرقت از کاروان تکواندو در مسابقات جهانی کنیا و اعزام بدون مجوز تیم ملی واکو به مسابقات جهانی پرداخته است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خارج از گود این هفته از ماجرای باز شدن دوباره پای مرد بلژیکی به خارج از گود تا داستان گلایه‌های سرمربی تیم ملی تکواندو از مسئولان و سرقت از کاروان تکواندو در مسابقات جهانی کنیا، غیبت ملی پوشان کشتی فرنگی در مسابقات لیگ برتر به دلیل قرارداد‌های پایین، اهدا جایزه ویژه جهانی «خدمات شایسته» از سوی فدراسیون جهانی بدمینتون به محمد رضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون و اعزام بدون مجوز تیم ملی کیک بوکسینگ واکو به مسابقات جهانی امارات و کسب نتایج ضعیف در این مسابقات و حضور تیم ایران در رتبه ۵۶ از بین ۶۱ کشور تنها با یک نشان برنز را زیر ذره بین برده است.