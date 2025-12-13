پخش زنده
امروز: -
وزیر بهداشت از از راه اندازی هفت دستگاه شتاب دهنده تولید رادیو دارو با کمک سازمان انرژی اتمی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در حاشیه راه اندازی مرکز جدید تولید رادیو داروهای تشخیصی گفت: مرکز هستهای بیمارستان شریعتی قدیمیترین مرکز پزشکی هستهای کشور است و خدمات زیادی را در طول سال ها ارائه کرده است، افزود: امروز با افتتاح دستگاه سیکلوترون، پیشنیاز پتاسکنهای بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و بیمارستان های اطراف تأمین می شود و می توانند از رادیو داروی FDG که در این مرکز تولید می شود، استفاده کنند.
وی افزود: خوشبختانه با کمک سازمان انرژی اتمی راهاندازی حدود هفت دستگاه سیکلوترون در سراسر کشور آغاز شده و بهزودی به نتیجه خواهد رسید. با این اقدام میتوانیم پتاسکنهای تمام کشور و رادیوداروهای مورد نیاز را تأمین کنیم.