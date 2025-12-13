به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام کرد: با توجه به استقبال کم نظیر دانش آموزان برای ثبت‌نام در آزمون مرحله اول المپیاد‌های علمی در سال جاری و درخواست‌های مکرر مدارس و اداره‌های کل آموزش و پرورش با توجه به معرفی شاخص‌های ارزیابی ملی المپیاد‌های علمی، مهلت ثبت‌نام آزمون مرحله اول المپیاد‌های علمی، برای بار دوم تمدید شد.

داوطلبان می‌توانند تا ساعت ۲۳:۰۰ دوشنبه ۲۴ آذر با مراجعه به سامانه My.medu.ir، برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود اقدام کنند. براساس اعلام باشگاه دانش پژوهان جوان، تاریخ اعلامی آخرین فرصت ثبت‌نام است و پس از آن تمدید دیگری انجام نخواهد شد.