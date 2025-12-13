پخش زنده
فعالیت سامانه بارشی، امروز هم بخشهایی از کشور را تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فعالیت سامانه بارشی،که امروز هم بخشهایی از کشور را تحت تأثیر قرار داده و در شمال غرب در مناطقی از جمله عجبشیر، اسکو و خلخال بارش برف گزارش شده است.
همچنین در مناطقی از استان سمنان مانند مجن و گرمابسرد برف باریده است. در خراسان رضوی و خراسان جنوبی، بارش برف و باران، محورهای اصلی و فرعی این دو استان را لغزنده کرده است.
سامانه بارشی به مرکز و جنوب کشور هم رسیده و مناطقی از یزد، کرمان، فارس و هرمزگان بارشهای قابل توجهی داشتهاند. همچنین پدیده مه گرفتگی در بیشتر مناطق خوزستان منجر به کاهش دید افقی در جادههای مواصلاتی و لغو سه پرواز فرودگاه اهواز شد.