مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از واگذاری سند زمین به ۷۰۰ خانوار با هدف حمایت از خانواده‌ و مقابله با سقوط جمعیت در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: تاکنون ۷۰۰ خانوار سند زمین دریافت کرده‌اند و تا پایان سال، ۲ هزار خانوار دیگر در انتظار واگذاری سند مالکیت هستند. حسن زاده افزود: این اقدام بخشی از برنامه‌های استان برای افزایش فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ هزار خانوار ثبت‌نام کرده‌اند و این عدد تا مهرماه امسال به ۵ هزار و ۴۰۰ خانوار رسیده است. با واگذاری‌های انجام‌شده، شمار خانوار‌های مشمول به ۶ هزار و ۱۰۰ خانوار افزایش یافته است.

استاندار مازندران با اشاره به کاهش نرخ باروری و ورود استان به تله جمعیتی، آن را تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی، تمدنی و امنیتی دانست و افزود: نرخ باروری به ۰.۹ درصد کاهش یافته و مرگ‌ومیر از موالید پیشی گرفته است.

یونسی خاطر شنان کرد : در ماه‌های آینده عملیات اجرایی دو شهرک جدید در گلوگاه و گهرباران آغاز خواهد شد و حدود ۲۰ هزار نفر برای کمک به نیازمندان سازماندهی شده‌اند. این اقدامات مکمل سیاست واگذاری زمین برای تقویت خانواده‌ها و افزایش فرزندآوری است.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز با تأکید بر اهمیت مشوق‌های عملی گفت: رشد جمعیت زیر یک درصد تاسف‌آور است و بدون مشوق‌های جدی نمی‌توانیم از آن خارج شویم. سوال اساسی این است که چرا در دو سال گذشته روند واگذاری مشوق‌ها کند و متوقف شده بود، در حالی که در همین سه ماه اخیر، ۷۰۰ سند واگذار شده است.

آیت‌الله لایینی افزود: باید هرچه سریع‌تر روند حمایتی و مشوق‌ها تقویت شود تا جلوی سقوط جمعیتی گرفته شود.