جشنواره ملی رسانه‌ای «صلح و وحدت اقوام» یک فریاد مهربانی و تلاشی جمعی برای ساخت آینده‌ای مبتنی بر گفت‌وگو، همدلی و صلح بود که از استان گلستان به سراسر کشور طنین‌انداز شد.

جشنواره ملی رسانه‌ای «صلح و وحدت اقوام»؛ فریاد مهربانی از گلستان به ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان در این مراسم گفت: تقویت فرهنگ صلح و سازش و حفظ روحیه اخوت و برادری در جامعه از مهم‌ترین وظایف اجتماعی است.

اردشیر خدایی مشاور دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب در این مراسم گفت: استان گلستان نماد وحدت و صلح است و برگزاری این جشنواره را گام مهم و بلند در راستای ترویج فرهنگ ضلح عنوان کرد.

در پایان از صلح یاران و برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره تجلیل و قدردانی شد.