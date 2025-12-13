پخش زنده
امروز: -
جشنواره ملی رسانهای «صلح و وحدت اقوام» یک فریاد مهربانی و تلاشی جمعی برای ساخت آیندهای مبتنی بر گفتوگو، همدلی و صلح بود که از استان گلستان به سراسر کشور طنینانداز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان در این مراسم گفت: تقویت فرهنگ صلح و سازش و حفظ روحیه اخوت و برادری در جامعه از مهمترین وظایف اجتماعی است.
اردشیر خدایی مشاور دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب در این مراسم گفت: استان گلستان نماد وحدت و صلح است و برگزاری این جشنواره را گام مهم و بلند در راستای ترویج فرهنگ ضلح عنوان کرد.
در پایان از صلح یاران و برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره تجلیل و قدردانی شد.