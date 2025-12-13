پخش زنده
گام دوم از پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیک ویژه دهکهای یک تا سه، از ۲۰ تا ۳۱ آذرماه با افزایش اعتبار و شارژ ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای سرپرستان خانوار در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یزد گفت: در گام دوم از پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار سرپرستان خانوار دهکهای یک تا سه در سراسر کشور شارژ شد. زینل پور افزود: این مرحله که از ۲۰ تا ۳۱ آذرماه اجرا میشود، دومین نوبت شارژ در مرحله پنجم طرح به شمار میرود.
وی ادامه داد:پیش از این، گام اول این مرحله در ۱۵ آذرماه و ویژه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دهکهای یک تا سه انجام شده بود.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یزد گفت:تفاوت اصلی مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک با مراحل قبلی، افزایش ۱۲۰ هزار تومانی اعتبار به ازای هر نفر است؛ بهگونهای که مجموع اعتبار شارژشده برای هر نفر به ۶۲۰ هزار تومان رسیده است.
زینل پور ادامه داد: بر اساس این طرح، شهروندان میتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی را از ۲ هزار و ۲۰۰ فروشگاه فعال در استان یزد تهیه کنند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین چهار روش نصب اپلیکیشن «شما»، استفاده از بازوی کالابرگ الکترونیک در پیامرسان «بله»، شمارهگیری کد دستوری ۵۰۰۱۴۶۳# و مراجعه به فروشگاههای عضو طرح با کارت بانکی سرپرست خانوار و استعلام از دستگاههای کارتخوان مستقر برای استعلام موجودی اعتبار در نظر گرفته شده است.