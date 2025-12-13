استاندار فارس به دنبال وقوع سانحه رانندگی در جاده کوار به شیراز که منجر به مصدومیت تعدادی از مسافران اتوبوس شد، با صدور دستوراتی، بر لزوم افزایش ایمنی این مسیر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری به دانشگاه علوم پزشکی شیراز دستور داد، نسبت به پیگیری مستمر وضعیت مصدومان پس از ترخیص و اطلاع‌رسانی دقیق از روند درمان اقدام کند.

همچنین با دستور استاندار فارس به معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری با همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان ذی‌ربط، بررسی میدانی علل وقوع حادثه در این مسیر در اسرع وقت انجام شده و اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی مسیر در دستور کار قرار گرفته است.

پیشگیری از تکرار حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان از اولویت‌های جدی است که استاندار فارس بر آن تاکید دارد.

امیری، تمام دستگاه‌های مسئول را موظف کرد که با هماهنگی کامل، نسبت به انجام وظایف محوله، اقدام و گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس، محل وقوع این سانحه رانندگی جزو مناطق حادثه‌خیز نبوده و اتوبوس در اثر لغزندگی ناشی از نخستین بارندگی، منحرف شده بود

انحراف اتوبوس در مسیر کوار - شیراز در شامگاه ۲۰ آذرماه، ۱۶ مصدوم برجای گذاشت که ۱۴ نفر به صورت سرپایی درمان و دو نفر به بیمارستان منتقل شدند.

پیش از این هم معاون اول رئیس جمهور در گفت‌و‌گو‌های تلفنی جداگانه با استاندار فارس و رئیس جمعیت هلال احمر، برای رسیدگی فوری به وضع مصدومان سانحه انحراف دستگاه اتوبوس مسافری در این استان دستور داده بود.

حسینعلی امیری استاندار فارس و پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در این گفت‌و‌گو‌های تلفنی، گزارشی از آخرین ابعاد این سانحه، اعزام آسیب‌دیدگان به مراکز درمانی و روند امدادرسانی و درمان آنان، به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردند.