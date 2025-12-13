حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی از زنجیره صنایع دریایی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: صندوق توسعه صنایع زمینه تامین مالی بخشهای مختلف زنجیره صنایع دریایی استان را فراهم میکند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رسول رستمی در نشست با مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور، با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور، بر ضرورت حمایت هدفمند از زیستبوم صنایع دریایی تاکید کرد.
وی افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با پشتیبانی از توسعه صنایع دریایی استان بررسی و مقرر شد محورهای همکاری و حمایتها در قالب تفاهمنامه تدوین و پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اظهار کرد: نوسازی و تجهیز ناوگان صیادی استان، توسعه شرکتهای صنایع دریایی، حمایت و تامین مالی ساخت و تکمیل شناورهای در حال ساخت و نیز نوسازی شناورهای سنتی و ارتقای ظرفیت آنها از مهمترین محورهای مورد تاکید در این نشست بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در رویداد ملی نوآوری پهنه خلیج فارس یکی از محورهای اصلی لجستیک دریا و صنایع دریایی است که توافق شد صندوق توسعه صنایع دریایی بهعنوان یکی از حامیان این رویداد مشارکت داشته باشد و زمینه تامین مالی بخشهای مختلف زنجیره صنایع دریایی استان تقویت شود.
رستمی در پایان یادآور شد: جمعبندی توافقها و امضای تفاهمنامه همکاری در نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی که ۹ تا ۱۲ دی در استان بوشهر برگزار میشود، نهایی خواهد شد.