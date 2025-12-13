پخش زنده
امروز: -
کاروان ورزشی ایران در رقابتهای صبح امروز بازیهای پاراآسیایی جوانان صاحب پنج نشان نقره و برنز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای روز چهارم بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ از صبح امروز (شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴) در دبی آغاز شد و کاروان ورزشی ایران در نخستین نوبت مسابقات امروز، صاحب پنج نشان نقره و برنز شد.
در روز چهارم این بازیها، رقابتها در رشتههای پاراتنیس روی میز، پارادوومیدانی، پاراتکواندو، گلبال و بوچیا برگزار شد و نمایندگان ایران در این رشتهها به مصاف رقبای خود رفتند. کسب نخستین مدال بوچیا توسط نازنینرقیه ملاعلیپور، سه مدال برنز در پاراتنیس روی میز و یک مدال برنز در پاراتکواندو از مهمترین اتفاقات صبح روز چهارم بود.
پاراتنیس روی میز، سه نشان برنز و یک نقره در دونفره
مسابقات پاراتنیس روی میز دونفره ایران در روز چهارم بازیها با حضور چهار تیم دنبال شد که در نهایت یک تیم راهی دیدار فینال شد و سه تیم دیگر مدال برنز خود را قطعی کردند.
در مرحله نیمهنهایی کلاس ۱۴ و در بخش دوبل پسران، تیم آرشام رمضانی و علی راستی مقابل تیم دونفره قزاقستان به میدان رفت و با پیروزی ۳ بر صفر، ضمن صعود به فینال، نشان نقره خود را قطعی کرد.
در همین مرحله از رقابتهای کلاس ۱۴، تیم طاها خسروی و علی سامخانیان برابر تیم چینتایپه ۳ بر یک شکست خورد و به نشان برنز دست یافت.
در کلاس ۸ دونفره پسران نیز تیم امیرهمایون چوگانیان و بنیامین وحیدی مقابل تیم ژاپن ۳ بر صفر شکست خورد و صاحب نشان برنز شد.
همچنین حنانه نجاتی و نرجس سلطانمحمدی در مرحله نیمهنهایی کلاس ۱۴ مقابل تیم ژاپن ۳ بر صفر شکست خوردند و به مدال برنز رسیدند.
پاراتکواندو، آغاز برنزی نمایندگان ایران
مسابقات پاراتکواندو در روز چهارم بازیها نیز پیگیری شد. پاراتکواندوکاران ایران که در روز سوم شش مدال کسب کرده بودند، در روز چهارم با چهار نماینده کار خود را آغاز کردند و نخستین مدال این روز به رنگ برنز به دست آمد.
مهراوه دومهری در وزن ۶۵- کیلوگرم دختران، در مرحله نیمهنهایی مقابل «فوآفان» از تایلند قرار گرفت و با شکست در دو راند متوالی، به مدال برنز دست یافت.
همچنین امیرمحمد حقیقتشناس در دور نخست وزن ۷۰- کیلوگرم برابر نماینده هند به پیروزی رسید و با صعود به مرحله نیمهنهایی، شانس کسب مدال را حفظ کرد.
امیر جودی، دیگر نماینده ایران در وزن ۸۰- کیلوگرم، پس از پیروزی در دور نخست مقابل حریف هندی، در مرحله یکچهارم نهایی برابر نماینده ازبکستان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
گلبال، شکست برابر قزاقستان و صعود به دیدار ردهبندی
تیم گلبال پسران ایران در مرحله نیمهنهایی بازیهای پاراآسیایی جوانان برابر تیم قزاقستان به میدان رفت و با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد و از صعود به فینال باز ماند.
در این دیدار، دو تیم در ۱۲ دقیقه نخست به تساوی ۵ بر ۵ رسیدند، اما در نیمه دوم قزاقستان با ثبت دو گل، پیروز میدان شد. تیم ملی گلبال ایران در دیدار ردهبندی باید به مصاف تیم تایلند برود. تایلند در دیگر دیدار نیمهنهایی با نتیجه ۱۱ بر یک مغلوب کره جنوبی شده است.
بوچیا، نخستین نشان تاریخ ایران در دبی ۲۰۲۵
نماینده بوچیای ایران موفق شد نخستین مدال این رشته را در بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی به نام خود ثبت کند. نازنینرقیه ملاعلیپور در کلاس BC۴ به مدال نقره دست یافت.
ملاعلیپور در گروه A رقابتها با نمایندگان ژاپن و هند همگروه بود. او در نخستین دیدار مقابل نماینده ژاپن با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست خورد، اما در دیدار دوم با پیروزی ۸ بر صفر برابر نماینده هند، مدال نقره پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان را برای ایران به ارمغان آورد.
همچنین شهروز حیدری در کلاس BC۱ پس از شکست مقابل نماینده عربستان، برای کسب مدال برنز باید در دیدار ردهبندی به مصاف نماینده مالزی برود.