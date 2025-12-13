معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد: حماسه نهم دی ماه، دوازدهم دی و سیزدهم دی، مناسبت‌ها و اتفاقات بزرگی هستند که برآمده از یک حرکت مردمی بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار در نشست ستاد هماهنگی و بزرگداشت یوم الله ۹ دی ماه با اشاره به اینکه نگاه ما به مناسبت‌های دهه بصیرت باید نگاه جریانی باشد و نباید نگاه ما مناسبتی باشد افزود: حماسه پرافتخار نهم دی ماه برای نسل جوان بازگو و بیان شود.

دهستانی عنوان کرد: روز نهم دی ماه روز بسیار مهم و ماندگاری است که مرد با بصیرت و ولایتمدار با حضور باشکوه خود در صحنه، توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم را خنثی کردند و بار دیگر وفاداری خود را به نظام و ولایت نشان دادند.

وی یادآور شد: حماسه نهم دی ماه، دوازدهم دی ماه و سیزدهم دی ماه مناسبت‌ها و اتفاقات بزرگی هستند که برآمده از یک حرکت مردمی بودند.

دهستانی افزود: دراین نشست مقرر شد فرمانداران شهرستان‌ها جلسات شهرستانی را تشکیل دهند و برنامه‌های گرامیداشت این ایام در شهرستان‌ها برنامه ریزی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: مقرر شد مدارس، دانشگاهها، بخش‌های مختلف ورزشی، هنری و فرهنگی جامعه و مساجد و محلات برنامه‌های مناسبی برای گرامیداشت این ایام را تدارک ببینند.

وی با اشاره به نقش مردم دردهه بصیرت و مقاومت گفت: مردم بازیگر اصلی در این جریانان بودند و در همین زمینه جلسات با تشکل‌های و گروه‌های مردمی تشکیل شود.