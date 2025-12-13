به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرکز قم، معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: این نمایشگاه حاصل فعالیت‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران ۴۰۰ مدرسه علمیه در ۲۸ استان است.

خانم فاطمه کبری متولیان، گزارش مکتوب فعالیت‌های فاخر پژوهشی جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره بانوی کرامت، آثار پژوهشی منتشر شده در نشریات علمی و تخصصی و ۱۶۰ مقاله علمی منتشر شده در مجله‌های علمی و پژوهشی کشور را از جمله آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه دانست و افزود: ارتقاء علمی و حمایت از نخبگان و استعداد‌های برتر حوزه علمیه خواهران در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، مدیریت و پشتیبانی از جمله اهداف این نمایشگاه است.

وی مباحث فقهی، تفسیری و کلامی با محوریت بانوان، خانواده و کودک را از دیگر محور‌های اصلی آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه بیان کرد و گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به همایش ۱۰۰ سالگی حوزه علمیه، موضوعات مربوط به نقش فردی و اجتماعی زنان، محور برگزاری این نمایشگاه است.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه تا پایان هفته پژهش صبح و بعد از ظهر به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران واقع در خیابان بلوار محمد امین نبش کوچه ۵۱ مراجعه نمایند.

بیست و دوم تا بیست و هفتم آذرماه هفته پژوهش نامگذاری شده است.