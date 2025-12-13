معاون فنی و عمران شهرداری منطقه۲ از مناسب‌سازی و تجهیز مبلمان شهری ویژه افراد معلول و کم توان در بوستان دلاوران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، حمید رضا رنجبر، با اشاره به برنامه ریزی‌های مدیریت شهری برای فراهم آوری امکان حضور افراد کم توان در شهر و بهره مندی آنان از اماکن عمومی و تفریحی، گفت: به منظور تسهیل در دسترسی افراد توان یاب به بوستان ها، بوستان دلاوران به عنوان بوستان دوستدار افراد معلول برای دسترسی حداکثری این افرادمناسب سازی شد.

وی افزود: بوستان دلاوران در محله دریا واقع شده است و با برنامه ریزی صورت گرفته معابر بوستان با اجرای طرح‌های عمرانی همچون نصب کفپوش، نوار بساوابی، هندریل، احداث رمپ مناسب سازی شد.

رنجبر ادامه داد: تجهیز بوستان به ست ورزشی مخصوص افراد توان یاب، نصب آبخوری دوترازه مخصوص معلولان و افراد عادی، نصب نیمکت‌های مخصوص و همچنین وسایل بازی از جمله اقداماتی است که در راستای مناسب سازی بوستان اجرا شد.

وی در ادامه به مناسب سازی بوستان‌های، پردیس، فلامک و سپهر اشاره کرد و گفت: این طرح به منظور تسهیل در دسترسی افراد کم توان به فضا‌های شهری اجرا شد.