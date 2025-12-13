پخش زنده
استاندار زنجان بر ضرورت تداوم برنامهریزی هدفمند، اصلاح نقاط حادثهخیز و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بهمنظور کاهش هرچه بیشتر تصادفات رانندگی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محسن صادقی در جلسه شورای راهبری تصادفات استان زنجان، با قدردانی از تلاشهای کلیه دستگاههای مسئول در حوزه ترافیک و حملونقل، گفت: در ششماهه نخست امسال تلفات ناشی از تصادفات در محورهای برونشهری و روستایی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد و تلفات سوانح رانندگی در معابر درونشهری ۳۴ درصد کاهش یافته است که بیانگر اثرگذاری اقدامات انجامشده است.
وی با تأکید بر اینکه تداوم روند کنترل و کاهش تصادفات مستلزم توجه جدی، نظارت مؤثر و ارائه راهکارهای اجرایی است، افزود: اعمال دقیق قوانین، پیگیری مصوبات و اجرای تصمیمات کارشناسی میتواند نقش بسزایی در کاهش آمار حوادث ترافیکی داشته باشد.
استاندار زنجان اصلاح نقاط حادثهخیز، بهبود روشنایی معابر، ساماندهی دسترسیهای جادهای و راهاندازی و تقویت تجهیزات هوشمند نظارتی و مانیتورینگ پلیس راه و راهور را از اقدامات اساسی برای مهار تصادفات عنوان کرد و افزود: بر اساس آییننامه ایمنی، دستگاههای مرتبط موظف به برقراری هماهنگی بینبخشی مؤثر و مستمر هستند.
صادقی سه عامل کیفیت راه، کیفیت خودرو و مهارت راننده را از مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش سوانح رانندگی برشمرد و تأکید کرد: برای تصمیمگیریهای کلان و اثربخش در شورای راهبری تصادفات استان، حضور شخص مدیران دستگاهها در جلسات ضروری است تا تصمیمها با دقت، انسجام و مسئولیتپذیری بیشتری اتخاذ شود.
وی با اشاره به نقش مهم آموزش و فرهنگسازی در کاهش تصادفات، گفت: رسانه ملی بهویژه صدا و سیما میتواند با تولید و پخش پیامهای آموزشی هدفمند، جذاب و متناسب با نیازهای جامعه، نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی عمومی و اصلاح رفتارهای ترافیکی ایفا کند.
استاندار زنجان همچنین بر ساماندهی معابر درونشهری و برونشهری توسط شهرداریها و سایر دستگاههای خدماترسان پیش از آغاز فصل سرما تأکید کرد و افزود: در جلسات آتی، نقشه پراکندگی جغرافیایی تصادفات ارائه خواهد شد تا تصمیمگیریها با شناخت دقیقتری از نقاط پرحادثه صورت گیرد.
صادقی در پایان با تأکید بر ضرورت آشکارسازی نقاط دسترسی جادهای، نصب تابلوهای هشداردهنده و بهرهگیری از سیستمهای نظارتی هوشمند اظهار امیدواری کرد: با هدفگذاری صحیح و اجرای برنامههای تخصصی، شاهد کاهش هرچه بیشتر تلفات ناشی از تصادفات درونشهری و برونشهری در سطح استان باشیم.