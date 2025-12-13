به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، کاسبان یک مجتمع تجاری در یزد، هر کدام به اندازه توان خود، پای کار آزادی زندانیان جرائم غیرعمد آمدند و در مجموع مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای مشارکت در آزادی زندانیان غیر عمد اهدا کردند.

این آیین گلریزان که به پیشنهاد هیئت مدیره این مجتمع با حضور مسعود فروتن، هنرمند محبوب کشور و اهالی مهربان دوشنبه‌های رهایی، برگزار شد و کسبه مجتمع تجاری با مشارکتی یکپارچه و خودجوش، جلوه‌ای روشن از مسئولیت اجتماعی و همدلی صنفی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که نشان داد بازاریان یزد، در کنار فعالیت‌های اقتصادی، پایبند به ریشه‌های عمیق انسانی و فرهنگی خود هستند و همواره در عرصه‌های خیرخواهانه پیشگام‌اند.