به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان نقشه برداری کشور اعلام کرد: استان گیلان رتبه نخست کشور را در نوسازی و توسعه ایستگاه‌های دائمی ژئودینامیک و CNSS به خود اختصاص داده است.

سید اسکندر صیدایی، معاون سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، در نامه‌ای خطاب به دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برای مشارکت در نوسازی و توسعه ایستگاه‌های دائمی ژئو دینامیک و CNSS ایران در سطح کشور تشکر و قدردانی کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: استفاده از ایستگاه‌های دائم تعیین موقعیت دقیق ماهواره‌ای GPS/GNSS برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، نقشه برداری و موقعیت یابی و انجام مطالعات مربوط به زمین لرزه و بررسی حرکات ژئودینامیکی پوسته زمین در منطقه، مورد استفاده در مدیریت بحران، لازم و ضروری است. سازمان نقشه برداری کشور از سال ۱۳۸۳ نسبت به ایجاد شبکه ایستگاه‌های دائم مذکور در مناطق مختلف کشور اقدام نموده است و با جمع آوری داده‌های پیوسته و برخط، علاوه بر تسریع در انجام پروژه‌های عمرانی و نقشه برداری با حفظ کیفیت و استاندارد‌های لازم، برآوردی از تغییرات و سرعت حرکات سطحی پوسته زمین در منطقه نیز حاصل شده است.

در ادامه این پیام آمده است: در سال‌های اخیر نوسازی و توسعه این شبکه ارزشمند با همکاری سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان ها، در دستور کار قرار گرفته است.