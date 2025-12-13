به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش پنج درصدی تعداد جان باختگان تصادفات جاده‌ای استان در سرصحنه تصادف در هشت‌ماهه امسال گفت: بیشترین سوانح رانندگی در روز‌های پایانی هفته و بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ رخ می‌دهد.

سرهنگ رضا پناهی‌مقدم، با تشریح آخرین وضعیت تصادفات جاده‌ای استان، به ارائه آمار، تحلیل علل وقوع سوانح و اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی هشت ماهه، تعداد کل تصادفات نیز با رشد شش درصدی همراه بوده است.

سرهنگ پناهی‌مقدم، با اشاره به تحلیل زمانی تصادفات گفت: بیشترین سوانح در روز‌های پنجشنبه و جمعه و هم‌زمان با افزایش حجم تردد در محور‌های استان رخ می‌دهد و همچنین در شبانه‌روز، بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ بیشترین سهم تصادفات را به خود اختصاص داده که این الگو مشابه میانگین کشوری است.

وی، با بیان اینکه خودرو‌های سواری با سهم ۷۲ درصدی بیشترین نقش را در تصادفات دارند و از نظر علل وقوع، بی توجهی به جلو با ۳۶ درصد در رتبه نخست قرار دارد، اظهار کرد: پس از آن، ناتوانی درکنترل وسیله نقلیه با ۲۶ درصد و واژگونی و تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیرمجاز با ۱۳ درصد از عوامل اصلی سوانح جاده‌ای استان هستند.

رئیس پلیس راه استان، با اشاره به افزایش تصادفات در راه‌های فرعی و روستایی گفت: سهم این محور‌ها از ۳۵ درصد درسال گذشته به ۴۲ درصد در سالجاری رسیده است، در حالیکه ۵۰ درصد تصادفات در جاده‌های اصلی و حدود هشت درصد در بزرگراه‌ها رخ می‌دهد.

سرهنگ پناهی‌مقدم، چهار محور پرتصادف استان را ارومیه- مهاباد، نقده-اشنویه، ارومیه- سلماس و پیرانشهر- نقده اعلام کرد و گفت: محور ارومیه-مهاباد با سهم ۶.۵ درصدی، بیشترین تصادفات فوتی استان را به خود اختصاص داده است.

وی، با اشاره به اقدامات انجام شده در این محورگفت: ایجاد بریدگی‌های ایمن، نصب نیوجرسی، خط‌کشی کامل مسیر و استقرار سامانه ثبت تخلف سرعت اجرا شده و یک بریدگی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ پناهی‌مقدم، محور نقده_ اشنویه با ۴.۵ درصد تصادفات فوتی در رتبه بعدی قرار دارد که وقوع دو تصادف زنجیره‌ای در این مسیر، نقش قابل توجهی در افزایش آمار تلفات استان داشته است و همچنین محور ارومیه–سلماس با سهم چهار درصدی تصادفات فوتی، با اجرای اقداماتی همچون دوربرگردان‌های استاندارد، ایمن‌سازی تقاطع‌ها وآغاز تعریض گردنه‌ها همراه بوده است.

رئیس پلیس راه استان، با اشاره به کاهش چشمگیر تلفات در گردنه قوشچی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۱ نفر در این محدوده جان خود را از دست دادند، اما با اجرای طرح جداسازی مسیر، این رقم در سال ۱۴۰۳ به سه نفر کاهش یافت و در آمار امسال نیز تاکنون تنها یک فوتی ثبت شده است.

وی، محور پیرانشهر- نقده را چهارمین محور پرتصادف استان دانست و گفت: این مسیر که به‌عنوان مسیر زائران اربعین نیز شناخته می‌شود، درحال جداسازی و ایمن‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده بخش عمده‌ای از آن به‌طور کامل ساماندهی شود.

رئیس پلیس راه استان، در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انتظامی پلیس راه اشاره کرد و افزود: در هشت‌ماهه امسال، اعمال قانون رانندگان متخلف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته و در حوزه تخلفات حادثه‌ساز نیز رشد ۲۲ درصدی ثبت شده است و همچنین ضبط گواهینامه رانندگان متخلف در تست الکل و مواد روانگردان با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده که یکی از عوامل اصلی افزایش تصادفات فوتی محسوب می‌شود.

سرهنگ پناهی مقدم، همچنین با اشاره به اجرای طرح زمستانی پلیس راه گفت: این طرح از ۲۹ آذرماه در استان آغاز می‌شود و هدف آن افزایش انضباط ترافیکی، حضور محسوس و نامحسوس پلیس درگردنه‌های برف‌گیر وهماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای جلوگیری از انسداد محور‌های ارتباطی در فصل سرماست.