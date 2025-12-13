به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توان یابان خراسان رضوی گفت: در دسته فوق سنگین (مثبت ١٠٧ کیلوگرم) بازی‌ های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی، امیرعلی اسحاق‌ نیا با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرم در حرکت چهارم، رکورد رده‌ سنی نوجوانان جهان را شکست و به عنوان قهرمانی دست یافت.️

محمدمهدی آخوندی افزود: ️اسحاق‌ نیا در سه حرکت نخست خود به ترتیب موفق به مهار وزنه‌های ۱۵۸، ۱۶۵، ۱۶۸ شده بود.

وی گفت: حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و غفور کارگری، رئيس کمیته ملی پارالمپیک در سالن محل برگزاری بازی‌ های پاراوزنه‌ برداری هم اتفاق ویژه و روحیه بخشی برای ملی‌ پوشان کشورمان بود.