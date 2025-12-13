آیت‌الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان و نماینده سابق مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری به لقاء الله پیوست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن‌آباد از توابع دامغان به دنیا آمد؛ وی تحصیلات مقدماتی را در دامغان و سمنان گذراند و سپس در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت.

وی یکی از شاگردان امام خمینی (ره) بود و بخاطر فعالیت و مبارزه با رژیم طاغوت توسط ساواک دستگیر و به محکوم زندان محکوم شد

از جمله سوابق این مجاهد مبارز؛ امام جمعه شهر مهدیشهر ، مدیر کل بنیاد شهید استان سمنان، امامت جمعه سمنان ، نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و نمایندگی مردم استان سمنان در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری‌ است .

آیین های بزرگداشت ، تشییع و خاکسپاری این عالم ربانی متعاقبا اعلام می شود .