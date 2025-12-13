به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ در این رقابت‌ها که در تهران برگزار شد، تیم آکادمی رویال تهران با کسب ۱۸ امتیاز قهرمان شد، آریو یزد با ۱۶ امتیاز به جایگاه دوم دست یافت و تیم ریف اصفهان و هلدینگ سبا تهران به طور مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در ترتیب تیم اپه بانوان ریف اصفهان، یگانه فدایی، زهرا امینی، زهرا یاوری و زهرا رضایی بازی کردند و یگانه رضایی از نظر کسب امتیاز، جز سه بازیکن برتر این دوره از مسابقات قرار گرفت.