پویش ملی در سایه مادر به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و مقام زن در استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت ولادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر و مقام زن، پویش ملی در سایه مادر و باهدف حفاظت از طبیعت در استان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در قالب این پویش، کاشت نهال در پارک جنگلی گمبوعه در شهرستان حمیدیه، به یاد و به نام مادر انجام شد تا سایه‌ای سبز برای آیندگان باشند.

پویش ملی در سایه مادر بخشی از طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت محسوب می‌شود.