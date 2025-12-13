به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ هنما گفت: آزمون ادواری بیش از یک هزار و ۳۳۰ ترازوی مورد استفاده در مراکز داد و ستد استاندارد با نظارت کارشناسان و شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده استاندارد استان در ۸ ماهه ی اول امسال انجام شد.

مدیر کل استاندارد استان لرستان افزود این راستی آزمایی با هدف بررسی صحت عملکرد ترازوها، جلوگیری از کم فروشی و زیاد فروشی و صیانت از حقوق شهروندان و مصرف کنندگان انجام می‌ شودکه مردم می‌توانند با مشاهده برچسب مخصوص آزمون ادواری که روی هر ترازو نصب می‌شود از صحت عملکرد ترازو اطمینان یابند.

وی بیان کرد:همچنین طرح سراسری نظارت مضاعف بر صحت عملکرد وسایل سنجش و توزین مورد استفاده در داد و ستد عمومی ویژه ی شب یلدا هم‌زمان با سراسر کشور از فردا ۲۲ آذر در استان آغاز و تا اول دی ماه ۱۴۰۴ ادانه دارد.

رهنما با اشاره به اجرای این طرح نظارتی به ویژه در شیرینی فروشی ها،آجیل فروشی‌ها و طلافروشی ها گفت: در صورت وجود ترازوی بدون علامت استاندارد و پلمپ گذاری نشده، دارنده این وسیله مرتکب تخلف شده وکارشناسان استاندارد نسبت به ترازوی بدون علامت استاندارد برخورد قانونی خواهند کرد.