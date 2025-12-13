به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دهیارروستای یزدل گفت: در این همایش بیش از ۱۵۰ پزشک متخصص، عمومی و پرستارو کادردرمان اهل روستای یزدل که درسراسرکشور به خدمت مشغول هستند حضور داشتند.

محمد جواد قصابی با اشاره به اینکه تمام شرکت کنندگان ازهمین روستا هستند، افزود: مشارکت بیشترپزشکان و استفاده از ظرفیت‌های آنان در امرسلامت و پیشبراهداف نظام سلامت درروستای محروم یزدل ازجمله مهمترین اهداف این همایش بود.

روستای یزدل با ۲۶۰۰ نفرجمعیت درغربی‌ترین نقطه شهرستان آران وبیدگل قراردارد.