اولین کانون نوجوانان رضوی ابناء الرضا (ع) و زمین چمن فوتبال، در دبیرستان سما یزد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی یزد با اشاره به راه اندازی کانون نوجوانان رضوی ابناء الرضا (ع) در مدارس سما یزد گفت: فعالیت دانش آموزان در عرصه‌های کانون خدمت یاران رضوی و ارتباط هر چه بیشتر با راهبران رضوی برای ترویج فرهنگ رضوی از اهداف راه اندازی این کانون است.

المدرسی به افتتاح زمین ورزشی چمن اشاره کرد و افزود: این زمین ورزشی در مساحتی به وسعت ۳۵۰ متر مربع و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال احداث شده و در اختیار دانش اموزان قرار گرفت.

وی عنوان کرد: همچنین زورخانه شهید ابراهیم هادی در دبیرستان پسرانه سما برای تقویت هویت ایرانی -اسلامی دانش آموزان فعالیت خود را آغاز کرد.