هنرمند دومین نقره بوچیای ایران را به گردن آویخت، دست داودی به نشان نرسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از رقابت‌های بوچیای بازی‌های پاارآسیایی جوانان- دبی، امیرمهدی هنرمند تنها فینالیست ایران مقابل حریف مدعی تایلندی وارد گود رقابت شد.

در این دیدار حساس و تنگاتنگ در کلاس BC۴ که تا پایان «اند» سوم پایاپای بود، درنهایت نماینده تایلند ۴ بر ۲ پیروزی رسید و مدال طلا را تصاحب کرد. هنرمند نیز نخستین مدال بوچیای در بخش پسران از جنس نقره را از آن خود کرد.

پیش از او، نازنین‌رقیه ملاعلی‌پور در بخش دختران نیز نقره‌ای شده بود.

ابوالفضل داودی دیگر نماینده بوچیای ایران در کلاس BC۴ هم برای کسب رده سوم به مصاف حریف تایلندی رفت و با قبول شکست ۶ بر یک، دستش به نشان برنز نرسید.