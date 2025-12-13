پخش زنده
مراسم اختتامیه مسابقات رباتیک فوتبالیست و جنگجو با همکاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار، با حضور تیمهای دانشآموزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم اختتامیه مسابقات رباتیک فوتبالیست و جنگجو با همکاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد و در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار برگزار شد و تیمهای دانشآموزی شرکتکننده در این رقابتها تجلیل شدند.
در این مراسم «مجید شخصینیائی» رئیس پارک علم و فناوری یزد، با تقدیر از مشارکت، خلاقیت و تلاش تیمهای حاضر، بر نقش مؤثر نسل جوان در آینده فناوری استان یزد تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری متعلق به نسل جوان است، اظهار داشت: امیدواریم این دانشآموزان، نسل آینده شرکتهای پارکی باشند؛ نسلی که بتواند بخشی از نیازهای جامعه را تأمین کرده و در حل مشکلات کشور نقشآفرین باشد.
در پایان این رقابتها، به منظور قدردانی از تلاش و حضور تیمهای شرکتکننده، هدایایی به رسم یادبود به آنان اهدا شد.