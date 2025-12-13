به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جلیل فتحی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی دانشگاه کردستان، به عنوان یکی از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

این انتخاب در بیست و ششمین دوره جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور صورت گرفته است؛ رویدادی که هر ساله با ارزیابی دقیق و سخت‌گیرانه دستاوردهای پژوهشی محققان سراسر ایران، نخبگان علمی کشور را معرفی می‌کند.

دانشگاه کردستان هم اکنون هشت دانشکده شامل زبان و ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی، مهندسی، هنر و معماری، علوم‌ پایه و فنی - مهندسی دارد و در حال حاضر ۱۱ هزار و ۲۰۰ دانشجو در ۵۶ رشته کارشناسی، ۱۱۴ رشته کارشناسی ارشد و ۳۰ رشته دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

این دانشگاه حدود ۵۰۰ دانشجوی خارجی هم دارد.