نمایش توانمندیهای کودکان و نوجوانان هدف برنامه «اعجوبه هاست»، که هر شب ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه، از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی صادقمحمدی، تهیهکننده برنامه تلویزیونی «اعجوبهها»، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش با اشاره به محبوبیت این برنامه در شبکه سه گفت: برنامه ما دیده میشود، چون موضوع آن کودک است و کودک همیشه نگاه خانواده را متمرکز میکند. حضور بچهها باعث میشود خانوادهها از فضای روزمره جدا شوند و جذب برنامه شوند.
وی درباره ویژگیهای این فصل «اعجوبهها» افزود: در این فصل تلاش کردیم مولفههای ظاهری را متحول کنیم، از جمله شکل گرافیک و طراحی بازیها که رنگارنگتر و شادتر شده تا بچهها به وجد بیایند. اما اصل سختی کار اینجاست، طراحی بازی برای کودک سخت است، چون باید در فضایی بماند که خودش حس واقعی کودکی را تجربه کند نه دیکتهی بزرگسالانه.
وی از دشواریهای کار با موضوع کودک، جذابیتهای برنامه و تلاش گروه تولید برای حفظ تعادل میان مخاطب بزرگسال و دنیای کودک سخن گفت. به گفته او، کودکان در این برنامه نه فقط بازیگر، بلکه عامل زنده و الهامبخش در اجرای هر قسمتاند.
وی گفت: مخاطب اصلی ما بزرگسالان هستند، چون هدف برنامه علاوه بر سرگرمی، ترغیب فرزندآوری است. برای همین لحن مجری و گفتار برنامه بزرگسالانه است، اما فضا پر از شادی و رنگ کودکانه تا خانوادهها حس گرم خانه و لذت بچهداری را درک کنند.
وی افزود: قبل از ضبط، بازیها را در مهدکودکها با چند گروه از بچهها آزمایش میکنیم و با کمک روانشناسان بررسی میکنیم. اگر در مرحله اجرا دیدیم جواب نداده، تغییر میدهیم، حتی اگر لازم شود سه بار طرح بازی را عوض کنیم.
وی با تأکید بر نقش انعطاف در برخورد با کودکان افزود: گاهی کودک وسط اجرای برنامه گریه میکند یا با بازی کنار نمیآید. در آن لحظه باید همه قواعد کلاسیک برنامهسازی را کنار بگذاریم و فقط دنبال لحظهای باشیم که بچه حالش خوب است. شاید بزرگسال بپرسد پایان این بازی چه شد، اما برای ما مهمتر این است که بچه خندید.
تهیهکننده «اعجوبهها» درباره بازخوردهای مخاطبان در سامانه ۱۶۲ توضیح داد: تماسها بسیار متنوع بود، از کودکانی که آرزو داشتند در برنامه شرکت کنند تا والدینی که درباره تعامل و بازیهای خانوادگی نظر میدادند. گستره بازخوردها نشان داد برنامه توانسته با همه سنین ارتباط برقرار کند.
وی درباره دشواریهای ضبط برنامه هم افزود: کار با کودک جامعهای را در برابر شما میگذارد که معناهای متفاوتی از سخن شما برداشت میکند. ضبط طولانی برنامه گاهی تا نیمهشب ادامه پیدا میکرد، اما حضور بچهها حتی در خستگی هم حال همه گروه را خوب میکرد.
وی افزود: شب یلدا برای ما اهمیت ویژه دارد، چون محتوای خانوادگی دارد. در قسمت مربوط به یلدا سعی کردهایم فضای گرم خانواده و کنار هم بودن را برجسته کنیم، با طراحی و دکوری متفاوت.
وی به چشمانداز فصل آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به استقبال مخاطبان، برنامه تبدیل به یکی از نشانههای شبکه سه شده است. اگر فصل بعد تولید شود حتماً بازیها، فرم دکور و رنگها تغییر خواهند کرد، چون ذات کودک اقتضا میکند که مدام تازه و سریع باشد. بچهها خودشان به ما میگویند چه چیزی را دوست دارند، و این بهترین راهنمای فصل بعد است.