رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی آذربایجانغربی با هشدار جدی به شهروندان نسبت به خرید خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، گفت: تاکنون هیچگونه مجوزی برای واگذاری، خرید و تردد این پلاکها در خارج از محدوده مناطق آزاد صادر نشده و هرگونه تبلیغ در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ حاتم ابراهیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص جزئیات ضوابط قانونی پلاکهای منطقه آزاد، با اعلام افزایش تبلیغات و ادعاهای غیرواقعی در فضای مجازی درباره فروش و واگذاری خودرو با پلاکهای منطقه آزاد گفت: در حال حاضر تنها مجوز صادرشده، مربوط به خودروهای خدماتی شهرداریها، خودروهای امدادی و برخی ماشینآلات سنگین حوزه راهسازی است که آن هم با مجوز مشخص استانداری انجام میشود و شامل خودروهای شخصی نمیشود.
وی افزود: هیچگونه مجوزی از سوی پلیس، دولت یا سایر مراجع ذیصلاح برای فروش، واگذاری یا تردد آزاد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح شهرها صادر نشده و مردم باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو باشند.
سرهنگ ابراهیمی با تأکید بر اینکه پلاکهای منطقه آزاد «شخصمحور» هستند، تصریح کرد: این پلاکها به نام یک فرد مشخص صادر میشود و به هیچ عنوان قابل واگذاری، فروش یا استفاده توسط شخص دیگر نیست؛ حتی وکالتنامه نیز در این زمینه فاقد اعتبار قانونی است.
رئیس پلیس راهور استان با اشاره به محدودیتهای تردد این خودروها گفت: خودروهای پلاک منطقه آزاد حق خروج از محدوده منطقه آزاد را ندارند و در صورت صدور مجوزهای موردی نیز، فقط مالک پلاک میتواند از خودرو استفاده کند.