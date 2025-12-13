با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی دانش‌آموزان استان آذربایجان غربی، به‌ویژه در حوزه نوظهور و استراتژیک هوش مصنوعی تفاهم نامه همکاری ما بین دانشگاه ارومیه و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربیبا هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتی دانش‌آموزان استان آذربایجان غربی، به‌ویژه در حوزه نوظهور و استراتژیک هوش مصنوعی تفاهم نامه همکاری ما بین دانشگاه ارومیه و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی منعقد و به امضای دکتر رضازاد رئیس دانشگاه و دکتر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی رسید.

موضوع این تفاهم‌نامه، همکاری مشترک دانشگاه ارومیه و اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایحان غربی برای طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره‌های مهارت‌افزایی در حوزه هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف در سطح استان است.

از مفاد دیگر تفاهم نامه می‌توان به ارتقاء سواد دیجیتال و فناورانه دانش‌آموزان با تأکید بر مبانی، مفاهیم و کاربرد‌های هوش مصنوعی، شناسایی و پرورش استعداد‌های خاص دانش‌آموزان در زمینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی، آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود به بازار کار آینده و رشته‌های دانشگاهی مرتبط با هوش مصنوعی و نهایتا استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و منابع انسانی تخصصی دانشگاه در خدمت آموزش‌های مهارتی آموزش و پرورش، اشاره نمود.