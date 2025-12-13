پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی بیلهسوار مغان گفت: امسال سطح زیرکشت محصولات پاییزه در این شهرستان به حدود ۹۵ هزار هکتار رسیده که رکورد قابل توجهی در تاریخ کشت این منطقه به شمار میآید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد جعفرخانی اظهار کرد: کشاورزان باید محصولات پاییزه خود را با کیفیت و در سطح وسیعتری کشت کنند.
وی ادامه داد: طبق گزارشهای دریافتی تاکنون ۹۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم آبی جو آبی کلزا و محصولات دیم اختصاص یافته است.
وی افزود: گندم آبی امسال با سطح ابلاغی ۱۰ هزار و ۹۰۰ هکتار از جمله محصولاتی است که بخش عمدهای از آن کشت شده و تا امروز ۹ هزار هکتار گندم آبی در اراضی شهرستان کاشته شده که نشاندهنده رغبت کشاورزان به این محصول است.
مدیر جهاد کشاورزی بیلهسوار همچنین به کشت جو آبی اشاره کرد و گفت: امسال ۵۰۰ هکتار از اراضی به کشت جو آبی اختصاص داده شد که این موضوع به دلیل اهمیت بالای این محصول در تغذیه دام و تأمین علوفه صورت گرفته است.
جعفرخانی درباره کشت کلزا نیز اظهار داشت: برای کلزای آبی سطح کشت دو هزار هکتار گزارش شده که کشاورزان به خوبی به این محصول آشنایی دارند و سال به سال سطح کشت آن در شهرستان افزایش مییابد.
وی در زمینه وضعیت کشت دیم گفت: با توجه به بارندگیهای اخیر پیشبینی میشود حدود ۵۰۰ هکتار جو دیم و دو هزار تا سه هزار هکتار گندم دیم نیز در روزهای اخیر کشت شده باشد. این امر نشاندهنده واکنش سریع کشاورزان به شرایط جوی است.
وی همچنین در خصوص کشت عدس اظهار داشت: عدس یکی از محصولات پرتقاضا است که سطح ابلاغی آن برای شهرستان بیله سوار ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار است ، هر چند هنوز گزارشی مبنی بر کشت این محصول دریافت نشده اما با توجه به شرایط مساعد جوی احتمال دارد در روزهای آینده کشت آن آغاز شود.
جعفرخانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این شرایط مساعد جوی و حمایتهای جهاد کشاورزی کشاورزان بتوانند امسال فصل موفق و پربار را تجربه کنند.
وی افزود: سطح کشت ۹۵ هزار هکتار در این منطقه نشاندهنده همکاری خوب کشاورزان و مسئولان است که زمینهساز رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.