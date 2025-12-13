معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از آغاز به‌کار عملیاتی «رصدخانه نخبگان» در بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: این سامانه با استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی، موقعیت مکانی و حوزه فعالیت نخبگان ایرانی را به‌طور دقیق پایش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه «ایران ساخت»با بیان اینکه داده‌های مربوط به نخبگان به‌طور کامل گردآوری شده است، افزود: در حال حاضر به‌صورت دقیق می‌دانیم هر یک از نخبگان ما در کدام شهر و کدام کشور حضور دارند و در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بنیاد ملی نخبگان در گردآوری داده‌ها، تصریح کرد: تلاش کردیم شیوه‌های سنتی جمع‌آوری اطلاعات را کنار بگذاریم و با استفاده از کرال داده‌ها از منابعی مانند لینکدین و ریسرچ‌گیت، پایگاه داده‌ای جامع و به‌روز ایجاد کنیم. بر این اساس، اطلاعات نخبگانی که در شبکه‌های اجتماعی علمی و حرفه‌ای فعال هستند، به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: حتی در مواردی که یک نخبه از یک شهر یا کشور به کشور دیگری مهاجرت می‌کند، در صورتی که پروفایل حرفه‌ای خود را به‌روزرسانی کرده باشد، این تغییرات در رصدخانه ثبت و قابل پیگیری است.

افشین با تأکید بر اینکه هدف از این رصد صرفاً آگاهی نیست، خاطرنشان کرد: این اطلاعات به ما کمک می‌کند که مشخص کنیم چه اقداماتی می‌توان انجام داد و چه همکاری‌های مشترکی قابل تعریف است. امروز جهان مرز مشخصی ندارد و باید نگاه خود را نسبت به نخبگان ایرانی خارج از کشور تغییر دهیم.

وی افزود: هر نخبه ایرانی در خارج از کشور می‌تواند به‌عنوان سفیر علمی و فناورانه ایران عمل کند و بستر همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی و فناورانه را فراهم آورد. بر همین اساس، ضروری است رویکرد ما از نگاه صرفاً مهاجرت‌محور به سمت هم‌افزایی بین‌المللی تغییر کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا قرار نیست آمار‌های مربوط به نخبگان و مهاجرت اعلام شود، گفت: به تدریج در این زمینه وارد خواهیم شد.